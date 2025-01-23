Соцвыплаты в Казахстане: более 88 млрд тенге получили безработные казахстанцы
Более 293 тыс человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы в 2024 году.
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По итогам 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 293,6 тыс человек, при этом 258,6 тыс гражданам выплата была назначена именно в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения. Общая сумма выплат составила 88,3 млрд тенге.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", - говорится в сообщении Минтруда.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
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