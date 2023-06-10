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  • Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области
акимат области Абай Сегодня, 01:07
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Сегодня, 01:07
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Фото: акимат области Абай

Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области

Акимат Абайской области опроверг слухи об угрозе Шульбинской ГЭС от лесного пожара, передаёт BaigeNews.kz.

"Появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС является недостоверной. Заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель опроверг этот слух и подчеркнул, что на данный момент никакой реальной угрозы ГЭС не существует", — указывается в сообщении. 

Другой фейк, распространяемый в соцсетях, — видео лесного пожара, якобы снятого в Бородулихинском районе. 

"Пожар, показанный на видео, был снят ещё в начале мая, и он произошёл не в Казахстане, а на территории России. Согласно сообщению сайта "Новосибирск онлайн", на видео запечатлён пожар на трассе Омск – Тюмень, произошедший еще 11 мая. Кроме того, подпись к видео содержит некорректную информацию. Бородулиха территориально находится не в ВКО, а в области Абай", — отметили в акимате.

Там напомнили, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Сообщалось, в Семее из-за пожара ввели режим ЧС. Три человека, работавшие в лесничестве, где бушует пожар, погибли. Ещё 11 человек ищут.

Жители трёх сёл Абайской области самостоятельно эвакуировались. Власти Семея подготовили девять пунктов, вмещающих до 800 человек, для эвакуации сельчан.

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Сегодня, 01:07
152
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