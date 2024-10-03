Соцсети могут превратить в “зомби“ как детей, так и взрослых - президент

Президент нашей страны отметил, что обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики, передаёт BaigeNews. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи.

"Сегодня корни многих проблем и пороков нашего общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость наших детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир. Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности.

"Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам. Ответственность родителя – научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены. Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере", - подчеркнул президент.

Токаев считает, что нужно развернуть в стране общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства.