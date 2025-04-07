Соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, вводит более строгие правила для пародийных аккаунтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

С 10 апреля аккаунты, пародирующие какого-либо другого пользователя или человека, не имеющего аккаунта в X, должны не только маркировать себя в описании учетной записи, но и использовать слова "fake" или "parody" в начале имени пользователя.

Платформа также требует от владельцев пародийных аккаунтов не использовать фотографии тех людей, которых они копируют.

Соцсеть ранее представила специальные ярлыки для пародийных аккаунтов, однако в руководстве X решили, что этого недостаточно и заявили о необходимости внесения изменений в имена пользователей.