Соцобъекты вместо многоэтажек появятся на 20 участках в Астане

В Астане социальные объекты возведут на порядка 20 земельных участках, где планировалась жилая застройка. Об этом рассказал аким города Женис Касымбек в своём Instagram-аккаунте, передаёт BaigeNews.kz.

Там построят школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детские сады.

К примеру, на пересечении улицы Баглановой и проспекта Туран частный застройщик планировал построить ЖК.

"Жители близлежащих домов обращались к нам с этим вопросом и просили на этом месте построить сквер. В итоге отменили строительство жилого дома и совместно с частным инвестором Svoy dom на этом участке построили общественное пространство. Сквер разделён на несколько зон для разных возрастных категорий: скейт-зона, тихая зона, прогулочная зона, детская площадка и другое. В рамках экологического месячника вместе с жителями здесь также будут высажены деревья. Благоустройство сквера продолжается", - написал аким.

Планируемый многоквартирный жилой комплекс на набережной реки Есиль в районе улицы Косыгина отменён. Здесь построят сквер. В районе ЖК "Copenhagen" многоквартирный жилой комплекс также заменён на сквер, в районе ЖК "Nova city" - на детский сад, в районе ЖК "Городской романс" - на новый корпус к школе, детский сад и сквер.

"Также хочу отметить, что с января текущего года новые разрешения на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генпланом не выдаются", - отметил Касымбек.