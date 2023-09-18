Соцобъекты вместо многоэтажек появятся на 20 участках в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане социальные объекты возведут на порядка 20 земельных участках, где планировалась жилая застройка. Об этом рассказал аким города Женис Касымбек в своём Instagram-аккаунте, передаёт BaigeNews.kz.
Там построят школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детские сады.
К примеру, на пересечении улицы Баглановой и проспекта Туран частный застройщик планировал построить ЖК.
"Жители близлежащих домов обращались к нам с этим вопросом и просили на этом месте построить сквер. В итоге отменили строительство жилого дома и совместно с частным инвестором Svoy dom на этом участке построили общественное пространство. Сквер разделён на несколько зон для разных возрастных категорий: скейт-зона, тихая зона, прогулочная зона, детская площадка и другое. В рамках экологического месячника вместе с жителями здесь также будут высажены деревья. Благоустройство сквера продолжается", - написал аким.
Планируемый многоквартирный жилой комплекс на набережной реки Есиль в районе улицы Косыгина отменён. Здесь построят сквер. В районе ЖК "Copenhagen" многоквартирный жилой комплекс также заменён на сквер, в районе ЖК "Nova city" - на детский сад, в районе ЖК "Городской романс" - на новый корпус к школе, детский сад и сквер.
"Также хочу отметить, что с января текущего года новые разрешения на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генпланом не выдаются", - отметил Касымбек.
Самое читаемое
- Телеведущая Жанна Бадоева побывала в Алматы и захотела на пенсию
- Ярмарки под срывом? Фермеры ВКО заявили о проблеме
- 13 дней без акима: Что останется в "наследство" будущему руководителю Северо-Казахстанской области?
- Стихийную продажу животных возле рынков Шымкента запретили
- Таксист не позволил пенсионерке из Лисаковска отдать мошенникам три миллиона тенге