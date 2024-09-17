Соцобъекты начали подключать к отоплению на севере Казахстана

В Петропавловске тепло поступило в девять детсадов, две школы и одну больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"Всего на сегодняшний день к теплоснабжению подключены 119 городских объектов. Остро стоит вопрос с жилыми домами. Паспорта готовности получили лишь чуть более 5% жилых домов. Всего же в городе 4412 объектов, которые должны быть подключены к отоплению", – рассказала руководитель пресс-службы АО "Севказэнерго" Динара Ходжаева.

Между тем, срок для получения паспортов готовности истёк ещё 1 сентября.

Решение о начале отопительного сезона в Петропавловске принимает акимат.