Соцобъекты начали подключать к отоплению на севере Казахстана
Сегодня, 03:05
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Сегодня, 03:05Сегодня, 03:05
41Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Петропавловске тепло поступило в девять детсадов, две школы и одну больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
"Всего на сегодняшний день к теплоснабжению подключены 119 городских объектов. Остро стоит вопрос с жилыми домами. Паспорта готовности получили лишь чуть более 5% жилых домов. Всего же в городе 4412 объектов, которые должны быть подключены к отоплению", – рассказала руководитель пресс-службы АО "Севказэнерго" Динара Ходжаева.
Между тем, срок для получения паспортов готовности истёк ещё 1 сентября.
Решение о начале отопительного сезона в Петропавловске принимает акимат.
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