Соцобъекты Астаны начали переводить на газ

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Социальные объекты Астаны начали переводить на газ. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алтай Кульгинов (@altay_kulginov_official)

"Подключаем социальные объекты к газу. В жилых массивах столицы есть социальные объекты, которые не подключены к центральной системе отопления. Отапливались они через автономные источники тепла: через уголь либо, как большинство, через дизельное топливо, что в разы затратнее. Из 20 соцобъектов на газ перевели уже 13 объектов, по оставшимся семи объектам ведутся пусконаладочные работы. В их числе также три районных котельных, которые отапливали ряд многоквартирных жилых домов в ЖМ. Общая экономия за счёт перевода этих объектов на газ составит более миллиарда тенге в год", — написал аким.

В качестве примера экономии он привел школу №40. Если при отоплении на дизельном топливе затрачивала порядка 160 миллионов тенге в год, то с переводом на газ сумма сократилась почти в четыре раза. Экономия центра соцобслуживания "Шарапат" составляет более 60 миллион тенге в год.

"Встретился с жителями района Коктал-1, которые перевели дома на газ. Горожане отмечают удобства: не нужно покупать уголь, вычищать золу, быть привязанным к дому 24/7, газификация — экологично и безопасно. Практически ежедневно растёт количество домов, подключенных к газу. На сегодня к газу подключены уже более шести тысяч домов. Полностью обеспечили доступом к газу районы Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети", — рассказал он.

В районах Байконыр и Есиль ведутся работы по строительству подводящего газопровода. В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным "Туран", "Тельмана" и к жилым массивам "Ильинка" (Уркер), "Ондирис", "Тельман", "Пригородный", микрорайонов Family Village и Garden Village. Ведется проектирование в микрорайоне Чубары.