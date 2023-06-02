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Социальный работник: от наименования к престижной профессии
Социальный работник - одна из сложнейших профессий. Деятельность связана с обслуживанием лиц с инвалидностью. Министерство труда и социальной защиты населения планирует внедрить механизмы правовой поддержки, в рамках которых будет проводиться работа по повышению престижа профессии за счёт обучения, повышения квалификации, а также увеличения заработной платы до уровня педагогов, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметила вице-министр труда и соцзащиты населения РК Назгуль Сагиндыкова, ранее работа социального помощника "была лишь наименованием". Изменения и введение категорий позволят повысить её престиж до уровня учителей.
Эмоциональное выгорание, перманентная физическая усталость, большая психологическая нагрузка – постоянные спутники тех, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями. В связи с этим министерство труда и социальной защиты готовит реформы для повышения материального и информационного обеспечения работников этой сферы.
"Социальные работники должны зарабатывать, как учителя. Это сложнейшая работа, усиленный физический и ментальный труд. Сами понимаете, всю специфику ежедневной трудовой рутины специалистов. У социальных работников нет категорий, мы будем их вводить, что позволит работнику иметь перспективы на развитие в этой сфере. В первую очередь, мы вводим реестр социальных работников и разрабатываем профессиональные стандарты к социальной работе", - отметила вице-министр.
В Казахстане наблюдается острая нехватка работников в сфере помощи людям с ограниченными возможностями. Обучение специальности проводится как на базе колледжей, так и в вузах страны. С этого года родственники граждан с инвалидностью могут получить статус индивидуального помощника и получать заработную плату от государства.
"В рамках нововведений на базе средне-специальных и высших учебных заведений социальные работники смогут получать категорию, как педагоги и учителя. Если человек хочет иметь сертификацию по социальной работе именно по категории "Дети с ограниченными возможностями", он может пройти соответствующее обучение только по этому направлению. Это позволит повысить уровень подготовленности к той или иной работе, расширить информационную базу и дать возможность специалистам углубляться в выбранном направлении", - пояснила Назгуль Сагиндыкова.
В Казахстане проживает более 700 тысяч лиц с инвалидностью, что делает профессию актуальной и востребованной. Более того, в перспективе планируется открытие домов малой вместимости для инвалидов в сельской местности, городах, что создаст ещё больше рабочих мест в этой области. Проект позволит родителям детей с ограниченными возможностями высвободить своё время и трудоустроиться.
"Создание малокомплектных организаций социального обслуживания позволит лицам с ограниченными возможностями оставаться в семье и получать специальное социальное обслуживание по месту проживания. Это даст возможность родителям детей-инвалидов работать. На сегодня в домах для инвалидов идёт неполный охват специальными социальным услугами, постоянные очереди в МСУ, деятельность которых не лицензируемая. Это оказывает влияние на качество оказываемых услуг", - подчеркнула она.
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