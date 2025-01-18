За последние три месяца в проекте по электронной выдаче лекарств через "Социальный кошелек" пациенты посредством QR-кода получили препараты на основе 1, 7 млн рецептов, где участвует свыше 700 медицинских организаций по республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"Использование "Социального кошелька" создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений. Людям, получающим препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, включая лиц с хроническими заболеваниями, теперь не нужно тратить время на записи к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очередей выдать назначенное лекарство", — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что для пожилого населения или других людей, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса "Социальный кошелек", при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту.

Проект электронной выдачи лекарств масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

В ведомстве также рассказали, как это сделать?

Пациент заходит в мобильное приложение "Социальный кошелек", где видит все свои рецепты (активные и неактивные), приходит в аптеку и предъявляет QR код рецепта. Медперсонал в информационной системе с помощью сканера штрих-кодов сканирует QR и выдает лекарства. При этом не нужно хранить бумажные рецепты, QR всегда под рукой.

В Министерстве также рассказали о преимуществах электронной выдачи лекарств.