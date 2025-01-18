  • 18 Января, 14:33
  • BAIGENEWS

Социальный кошелёк: бесплатные лекарства на основе 1,7 млн рецептов получили казахстанцы

Препараты выдавались при помощи QR-кода.

Сегодня, 12:26
АВТОР
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spiporz.ru Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
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Фото: spiporz.ru

За последние три месяца в проекте по электронной выдаче лекарств через "Социальный кошелек" пациенты посредством  QR-кода получили препараты на основе 1, 7 млн  рецептов, где  участвует свыше 700 медицинских организаций по республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"Использование "Социального кошелька" создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений. Людям, получающим препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, включая  лиц с хроническими заболеваниями, теперь не нужно тратить время на записи к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очередей выдать назначенное лекарство", —  говорится в сообщении Минздрава.  

Отмечается, что для пожилого  населения или других людей, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса "Социальный кошелек", при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту. 

Проект электронной выдачи лекарств масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. 

В ведомстве также рассказали, как это сделать?

Пациент  заходит в мобильное приложение  "Социальный кошелек", где  видит все свои рецепты (активные и неактивные), приходит в аптеку и предъявляет QR код рецепта. Медперсонал в информационной системе с помощью сканера штрих-кодов сканирует QR и выдает лекарства. При этом не нужно хранить бумажные рецепты, QR всегда под рукой. 

В Министерстве также рассказали о преимуществах электронной выдачи лекарств.

"Хранится полная история получения лекарственных средств; возможность произвести оценку качества оказания услуги; оставление комментариев с возможностью приложить фото/видео;автоматическое формирование электронного обращения в уполномоченный государственный орган  при очень низкой оценке со стороны пациента", —  перечислили в ведомстве.

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