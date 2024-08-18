Социальная сеть X закрыла свой офис в Бразилии из-за угроз судьи одной из сотрудниц

Социальная сеть X Илона Маска за один день решила закрыть свой офис в Бразилии после угроз в сторону сотрудников компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

17 августа платформа объявила, что немедленно прекращает свою деятельность в стране из-за угроз со стороны бразильского судьи Александра де Мораеса. Причём, если верить социальной сети, Мораес угрожал не самой платформе, а лично одному из сотрудников офиса X, и угрожал арестом.

"Чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, мы приняли решение немедленно закрыть нашу деятельность в Бразилии", — говорится в сообщении.

Компания опубликовала фотографии документа, предположительно подписанного Мораесом, в котором говорится, что в отношении представителя X Рэйчел Нова Консейсао будет вынесен ежедневный штраф в размере 20 000 реалов (3653 доллара) и постановление об аресте, если платформа не выполнит в полном объеме приказы Мораеса. Приказы эти состояли в удалении определённых материалов.

Специалисты X обратились к Верховному суду Бразилии, где заседает Мораес, но там не стали комментировать ситуацию.

При этом ранее Мораес инициировал расследование в отношении Илона Маска после того, как тот заявил, что восстановит учётные записи, которые судья приказал заблокировать, но после представители платформы заявляли, что соцсеть будет соблюдать судебные решения.

Уточняется, что речь идёт о закрытии офиса, но не деятельности X в стране.