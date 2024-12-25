В Казахстане в 2024 году произошли значительные улучшения в социальной сфере. Подробнее от этом сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Минимальная заработная плата

С 1 января размер минимальной заработной платы повышен до 85 000 тенге. Это позитивно отразилось на благосостоянии около 1 млн 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетных работников.

В 2024 году утверждена новая Методика определения размера МЗП, согласно которой он рассчитывается на основе медианной заработной платы и производительности труда.

За последние пять лет МЗП в стране увеличилась в два раза (с 42 500 тенге до 85 000 тенге). Повышение позитивно отразилось на благосостоянии около 1,8 миллиона граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

Рост зарплаты гражданских служащих

В стране порядка 1,2 миллиона гражданских служащих. Правительством, исходя из финансово-экономических возможностей, принимаются последовательные меры по повышению уровня их заработной платы.

Продолжено поэтапное повышение зарплаты порядка 600 тысяч отдельных категорий гражданских служащих. В 2024 году их заработная плата увеличена на 20% (по сравнению с 2023 годом) и сегодня составляет:

- у бухгалтера, экономиста, юриста, менеджера по госзакупкам, инспектора по кадрам со стажем работы 5-7 лет – 142 тысяч тенге;

- у водителя, электрика – 98,9 тысячи тенге;

- у дворника, сторожа (вахтера) – 93,5 тысячи тенге.

Пенсионное обеспечение

В рамках ежегодного повышения пенсий с 1 января 2024 года солидарные пенсии проиндексированы на 9%, базовая пенсия - на 7%.

В 2024 году минимальный размер базовой пенсии повышен до 65% от прожиточного минимума (2023 год – 54%), а максимальный до 105% прожиточного минимума (100%).

В этом году пенсии получают 2,4 миллиона человек, из них более 450 тысяч - накопительную пенсию из ЕНПФ. На пенсионные выплаты в республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено 3 759,4 миллиарда тенге, что эквивалентно 2,8% ВВП.

Адресная социальная помощь

В соответствии с поручениями Главы государства реализуются меры содействия занятости и социальной защиты, в результате снижается численность людей с доходами ниже черты бедности. Проактивная помощь через Цифровую карту семьи оказана более 830 тысячам человек.

Утверждена Методика расчёта медианного дохода (МД) на основе данных Цифровой карты семьи. Медианный доход будет применяться при определении черты бедности для назначения АСП.

В рамках Социального кодекса с 2025 года порядок определения черты бедности будет оптимизирован. Планируется привязать его к среднему медианному доходу по стране, что положительно скажется на размерах социальной помощи малообеспеченному населению.

Внедрение МД предусматривает поэтапное приближение Республики Казахстан к международным стандартам при определении черты бедности и снимает социальное напряжение общества, связанное с составом и величиной прожиточного минимума.

Для расчёта МД наиболее приемлемым и достоверным источником является Цифровая карта семьи, с учётом перспектив её развития, наполнения и оцифровки всех видов доходов.

Содействие занятости населения

По состоянию на 18 ноября, трудоустроено более 800 тысяч человек, из них более 400 тысяч составляют молодые люди.

Мерами занятости охвачено более 200 тысяч молодых людей (план 100 тысяч). Из них 3,6 тысячи прошли краткосрочное профессиональное обучение, 16,8 тысячи обучились основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", 3,5 тысячи получили гранты, 79 тысяч трудоустроены на субсидируемые рабочие места, а 122,9 тысячи устроились на свободные вакансии.

8,9 тысячи человек получили гранты на реализацию бизнес-идей, в том числе граждане с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью.

Трансформация центров трудовой мобильности

Внедрена оплата труда сотрудников на основе результатов трудоустройства безработных. Пересмотр подходов к оплате стал важным шагом в масштабной трансформации службы занятости и переходе на цифровой формат работы. Новый механизм оплаты труда состоит из двух частей: базовой, с использованием цифровых инструментов, и переменной, зависящей от результатов трудоустройства представителей "сложных" (целевых) групп населения.

Защита трудовых прав работников

Для усиления контроля за трудовыми отношениями и создания независимой системы государственного контроля от местных исполнительных органов на центральный уровень переданы соответствующие функции. Создан Комитет государственной инспекции труда с территориальными подразделениями.

Для раннего выявления предприятий с рисками трудовых конфликтов создана Цифровая карта трудовых рисков, которая охватывает 93 тысячи предприятий всех секторов экономики.

В информационной системе HR Enbek разработан модуль "АРМ Профсоюза" - автоматизированное рабочее место для профсоюзов, где профсоюз сможет вводить свои данные, сообщать о нарушениях и проблемах в коллективах, для оперативного реагирования инспекторов труда.

Оцифрованы коллективные договоры 7,9 тысячи крупных и средних предприятий страны (98,2%) проведена работа по упрощению и прозрачности процедуры заключения коллективных договоров.

Платформенная занятость

С 1 июля для формализации деятельности и охвата минимальной социальной гарантией лиц, занятых на интернет-платформах, внесен ряд поправок в действующее законодательство (Социальный Кодекс, Налоговый Кодекс, Закон "Об обязательном социальном медицинском страховании).

Для индивидуальных предпринимателей упрощены условия через приложение e-salyqBusiness за счёт снижения ставок соцплатежей до 4%, а также признания операторов интернет-платформ налоговыми агентами (обязательством уплаты ИПН и соцплатежей).

Реализован пилотный проект с компанией "Яндекс.Такси", в котором апробирован данный механизм. На сегодня 35 тысяч водителей Яндекса зарегистрированы в качестве ИП. Количество фискальных чеков, выписанных водителями – 34,4 миллиона. Сумма совокупного дохода, фискализированного КГД МФ РК – 44,4 миллиарда тенге.

Государственные услуги социально-трудовой сферы

По состоянию на 1 ноября, в социально-трудовой сфере всего оказано 24,4 миллиона госуслуг, из которых 22 миллиона или 90% от общего числа - в электронном виде.

"Нацфонд – детям"

С 2024 года 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда начисляются на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

На счета участников программы уже начислена сумма в размере 695,5 миллиона долларов, из которых фактически в 2024 году будет выплачено 30,6 миллиона долларов тем участникам, которые достигли и достигают 18 лет в 2024 году.

По данным ЕНПФ, с 1 февраля начаты выплаты по программе "Нацфонд — детям". Их получают все дети в возрасте до 18 лет, имеющие гражданство Казахстана. По состоянию на 1 ноября 2024 года, переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей 33 546 заявлений на общую сумму 3,4 миллиона долларов.

Кроме того, 19 июня Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заёмщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

Закон направлен на снижение рисков закредитованности граждан, случаев оформления займов и микрокредитов мошенническим способов, незаконного снятия денег с банковских счетов клиентов и обеспечит поддержку реального сектора экономики долгосрочной ликвидностью по доступным условиям, вовлечение банковского сектора и частных инвесторов в кредитование экономики, а также дальнейшее развитие финансового сектора и конкуренции.