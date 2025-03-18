В Астане срок получила бывшая сотрудница вуза, которая обманным путём присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести детей на грантовое обучение, передаёт BaigeNews.kz.

"Занимая должность в секторе содействия трудоустройству выпускников, она убеждала студентов и их родителей, что может "решить" вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии. С 2023 по 2024 годы она мошенническим путём завладела более 3 млн тенге. От её действий пострадало 15 человек", - сообщили в прокуратуре города.

Гособвинителем вина женщины полностью доказана.

Ущерб потерпевшим возмещён.

С учётом признания вины, возмещения ущерба и наличия малолетних детей, виновная осуждена на три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.

Приговор вступил в законную силу.



