Показательный судебный процесс по делу о хищении денег из бюджета провели в Степногорске, передаёт BaigeNews.kz.

На оглашение приговора пригласили представителей местного акимата и коллектив отдела ЖКХ.

Приговором суда специалисту бухгалтерии отдела ЖКХ города назначено 6 лет, а её пособнице А. - 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением каждой занимать должности на государственной службе. С обеих осуждённых суд взыскал причиненный материальный ущерб.

Суд установил, что с 2020 по 2023 годы С. перечисляла бюджетные средства за фактически невыполненные работы на счёт ТОО своей знакомой А. и ИП супруга. Общая сумма незаконно перечисленных денег составила более 43 миллионов тенге.