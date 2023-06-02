Сотрудницу департамента госдоходов Астаны поймали на взятке в 20 млн тенге

Фото: assembly.kz

Сотрудники Агентства по противодействию коррупции завершили расследование в отношении руководителя отдела департамента государственных доходов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Сообщается, что чиновницу подозревают в получении 20 миллионов тенге в качестве взятки в декабре 2022 года за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.

"С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей. В настоящее время прокуратурой города Астаны обвиняемая предана суду", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее наша редакция писала, какие госслужащие чаще попадаются на взятках.