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Сегодня, 15:45
641
641Фото: assembly.kz
Сотрудницу департамента госдоходов Астаны поймали на взятке в 20 млн тенге
Сотрудники Агентства по противодействию коррупции завершили расследование в отношении руководителя отдела департамента государственных доходов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
Сообщается, что чиновницу подозревают в получении 20 миллионов тенге в качестве взятки в декабре 2022 года за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.
"С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей. В настоящее время прокуратурой города Астаны обвиняемая предана суду", - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее наша редакция писала, какие госслужащие чаще попадаются на взятках.
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