Сотрудница ЦОНа осуждена в Атырау
Она удаляла сведения о собственниках недвижимости.
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В Атырау осуждена сотрудница ЦОНа, которая с 2022-го по 2023 год удаляла сведения о собственниках недвижимости, передаёт BaigeNews.kz.
"Используя IP-адрес и электронную цифровую подпись, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно удаляла охраняемую законом информацию, содержащуюся в информационной системе, связанной с объектами критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также внесла заведомо ложную информацию в информационную систему, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства", – сообщили в суде №2 города Атырау.
Подсудимая признала вину и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, беременность. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Подсудимая оштрафована на 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре в коммерческих или иных организациях сроком на один год.
Приговор суда вступил в законную силу.
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