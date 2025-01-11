В Атырау осуждена сотрудница ЦОНа, которая с 2022-го по 2023 год удаляла сведения о собственниках недвижимости, передаёт BaigeNews.kz.

"Используя IP-адрес и электронную цифровую подпись, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно удаляла охраняемую законом информацию, содержащуюся в информационной системе, связанной с объектами критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также внесла заведомо ложную информацию в информационную систему, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства", – сообщили в суде №2 города Атырау.

Подсудимая признала вину и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, беременность. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Подсудимая оштрафована на 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре в коммерческих или иных организациях сроком на один год.

Приговор суда вступил в законную силу.