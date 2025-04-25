Сотрудница Комитета по правовой статистике при Генеральной прокуратуре РК в Жамбылской области Алия Кожабекова вновь выступила с видеообращением, обвинив руководство в коррупции, манипуляциях с базами данных и бездействии по обращениям, передаёт BaigeNews.kz.

Во втором видео, которое активно распространяется в соцсетях, Кожабекова заявила, что против неё могут предпринять меры, включая увольнение, чтобы дискредитировать её и "замять дело".

"Я понимаю, что приобретаю врагов, но другого выхода нет. За 25 лет службы я не впервые сталкиваюсь с этим. В 2024 году я неоднократно обращалась к генеральному прокурору Асылову, в администрацию президента, в КНБ и Антикор, но все письма пересылаются обратно в комитет. Это замкнутый круг", — говорит Кожабекова.

Она вновь озвучила серьёзные обвинения в адрес региональных руководителей:

грубые нарушения трудовой дисциплины,

взяточничество,

восстановление уволенных по негативным причинам сотрудников,

манипуляции в базе ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований),

отказ от проведения служебных расследований.

Кожабекова утверждает, что её последнее обращение от 18 апреля также без проверки было возвращено в ту же структуру, которую она обвиняет.

Реакция Генпрокуратуры не заставила себя ждать: по её поручению в Жамбылскую область направлена специальная проверочная группа, в которую вошли сотрудники Департамента собственной безопасности, профильных подразделений и заместитель председателя Комитета.

Ранее Кожабекова уже публиковала резонансное видео, где утверждала, что сотрудники намеренно удаляют дела из ЕРДР, тем самым искажая статистику преступности и выводя нарушителей из-под ответственности.