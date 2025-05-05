Сотрудница Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК по Жамбылской области Алия Кожабекова выступила с новым видеообращением, адресованным Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Она поблагодарила Главу государства за реакцию на своё первое заявление и за то, что, несмотря на скептицизм, обращение было услышано, а повторная проверка выявила многочисленные нарушения законности в ведомстве. Однако, по её словам, часть проблем осталась вне поля зрения.

"Проверка охватила только период с 2022 по 2025 год. Всё, что происходило до этого, осталось без внимания, а ведь именно в эти годы и формировалась система, которую необходимо вскрыть полностью", — заявила Кожабекова.

Она также отметила, что в проверке участвовали сотрудники, не обладающие специальной квалификацией в области ИТ, что не позволило выявить все манипуляции с базой данных ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).

Кожабекова выразила обеспокоенность тем, что на дисциплинарную комиссию при участии Генпрокуратуры был приглашён только руководитель, тогда как рядовые сотрудники, которых она обвиняет в фальсификациях, не присутствовали на разбирательстве. Она расценивает это как попытку отвести от них ответственность.

В своём обращении она попросила предоставить ей официальные результаты проверки и повторила свою позицию о необходимости всестороннего и беспристрастного расследования всех выявленных и скрытых нарушений.

Напомним, в апреле Кожабекова опубликовала резонансное видео, в котором обвинила руководство в коррупции, манипуляциях с данными и умышленном удалении дел из ЕРДР, что якобы искажает статистику преступности и выводит нарушителей из-под ответственности.

После этого Генеральная прокуратура направила в Жамбылскую область специальную проверочную группу, в которую вошли сотрудники Департамента собственной безопасности, профильных подразделений и заместитель председателя Комитета. Тогда Кожабекова заявила, что против неё могут предпринять меры, включая увольнение, чтобы дискредитировать её и "замять дело".