Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя

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Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

"Она с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сёл Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды. Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег", - сообщили в АФМ.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 миллионов тенге.

Инженер по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" признана судом виновной в совершении мошенничества и осуждена к пяти годам лишения свободы.