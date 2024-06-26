Сотрудница акимата похитила 4,7 млн тенге в Костанайской области
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В суде района Беимбета Майлина рассмотрели уголовное дело в отношении главного специалиста ГУ акимата сельского округа. Женщину обвиняли в хищении чужого имущества, совершенном лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения, в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что М., являясь главным специалистом ГУ акимата сельского округа, используя служебное положение, с января 2021 года по март 2024 года ежемесячно составляла расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам ГУ. Зная суммы, подлежавшие перечислению, необоснованно завышала их. Всего М. необоснованно перечислила себе на карточный счёт под видом заработной платы 4 700 000 тенге", - говорится в сообщении.
Подсудимая вину признала, ущерб погасила полностью.
При назначении наказания суд учёл в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание – признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба.
"М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Учитывая, что М. имеет двоих малолетних детей, судом на основании части 1 статьи 74 УК исполнение назначенного наказания отсрочено на три года", - сообщили в суде.
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