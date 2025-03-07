7 марта в аэропорту Алматы произошел инцидент, когда 67-летний мужчина напал на сотрудницу воздушной гавани. По данным департамента полиции на транспорте, мужчина подошел в зону досмотра и, схватив инспектора за волосы, стал угрожать ей кухонным ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники аэропорта и случайный пассажир вмешались в ситуацию. Они обезвредили нападавшего, после чего его передали в руки полиции.

Мужчина, имевший при себе нож, был доставлен в комнату полиции для дальнейших разбирательств.

Как оказалось, нападавший — 67-летний житель Алматы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Особое внимание заслужила реакция неравнодушного пассажира, который предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника.

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, отметил героизм гражданина и поручил представить его к государственной награде за проявленную смелость и оперативность.