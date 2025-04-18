В Сети появилось видеообращение, автор которого утверждает: сотрудниц хозотдела больницы скорой медицинской помощи заставляют заниматься укладкой брусчатки. При этом такие работы, по мнению автора видео, должны выполнять специально обученные рабочие, а не женщины, трудоустроенные на административные должности, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуация вызвала общественный резонанс и стала поводом для официального комментария со стороны учреждения.

Администрация ГКП "МОБ" на ПХВ подтвердила факт участия сотрудников хозотдела в работах по благоустройству территории. В ведомстве уточнили, что действия сотрудников не выходят за рамки их должностных обязанностей.

Так, заведующий хозотделом Алтынбек Садуакасов, согласно приказу №666л/с от 28 декабря 2023 года, отвечает за организацию и контроль всех хозяйственных работ, включая благоустройство и озеленение территории больницы.

Двое сотрудниц, упомянутых в ролике — Айнагуль Алламбергенова и Шайзада Кидирова — официально работают в должности строитель-отделочник (штукатур) и, как пояснили в МОБ, выполняли задания заведующего в рамках своей трудовой функции.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области не усмотрели нарушений в действиях администрации МОБ, заявив, что весь процесс благоустройства проводится в пределах служебных обязанностей сотрудников, с учётом должностных инструкций и трудового договора.

Тем не менее, в обществе вызвал споры не только сам факт укладки брусчатки сотрудницами, но и размытая формулировка обязанностей в официальных документах, допускающая выполнение "любых заданий заведующего".

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