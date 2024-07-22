Сотрудников зоопарка Караганды судят за кражу львят

В Караганде судят заместителя директора государственного зоопарка Караганды и двоих работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".

Все трое подозреваются в краже двоих львят из вольера – животных вынесли за территорию зоопарка и, по данным департамента полиции, пытались продать за шесть миллионов тенге. Ранее департамент полиции официально сообщал, что каждый львёнок был оценен в три миллиона тенге.

Полицейские узнали о планируемой продаже и задержали подозреваемых в июне 2023 года за территорией зоопарка, возле основного ограждения. Маленькие львята, которым от рождения был примерно один месяц, находились в картонной коробке.

У троих подсудимых разная позиция. Один признаёт вину частично, другой не признаёт вину вообще.

В отношении подсудимых избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – 339 "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных", а также 188 "Кража".

Ранее руководитель отдела культуры и развития языков Караганды, курирующего работу зоопарка, заявила, что директор зоопарка не знала об этой сделке и не имеет к этой истории никакого отношения. Директор проходит по делу в статусе свидетеля.