Сотрудников управления цифровизации осудили в Шымкенте за коррупцию

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент вынес приговор и.о. заместителю руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Макжану Мырзасеитову, обвиненному в коррупции. Также осуждены руководитель отдела этого же Управления — А. Жолсеитов и предприниматель Э. Исаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов помимо этого - подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

“Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя Отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами Исакова в сумме 903 тыс тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий. Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Исакова за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель Аппарата акима Отырарского района Маулен А”, - говорится в сообщении.

Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Искакову - 7 лет, Жолсеитову - 4 года. В отношении Маулен судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью.

Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.