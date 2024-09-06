Сотрудников Управления госдоходов оштрафовали в Кызылординской области
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Прокуроры Жалагашского района Кызылординской области выявили факт проведения незаконной тематической проверки сотрудниками Управления государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.
С ревизией проверяющие явились в продуктовый магазин, находившийся по адресу, не указанному в предписании.
По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях.
"Сотрудники управления без наличия акта о назначении проверки провели незаконное мероприятие, тем самым нарушили права предпринимателя. Акт о результатах проверки признан недействительным. Начальник отдела и специалист привлечены к административной ответственности по статье 175 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в прокуратуре региона.
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