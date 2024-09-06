Сотрудников Управления госдоходов оштрафовали в Кызылординской области

Прокуроры Жалагашского района Кызылординской области выявили факт проведения незаконной тематической проверки сотрудниками Управления государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.

С ревизией проверяющие явились в продуктовый магазин, находившийся по адресу, не указанному в предписании.

По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях.