Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске осудили сотрудников спецЦОНа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Сотрудникам вменили "получение незаконного вознаграждения" и "легализацию денег, полученных преступным путём".

По данным суда № 2 Усть-Каменогорска, руководитель спецЦОНа Н. при пособничестве коллег Ә. и А. в период с февраля по октябрь 2023 года получали от клиентов деньги за оказание содействия во время сдачи экзаменов на получение водительских прав. В деле фигурирует довольно крупная сумма – почти 35 млн тенге.

Решением суда Н. и Ә. в качестве наказания назначен штраф в размере 500 МРП с лишением права занимать руководящие должности в государственных и некоммерческих организациях сроком на год.

Ещё один фигурант получил три года ограничения свободы с конфискацией имущества — квартиры, приобретенной на деньги, полученные преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу.













