Сотрудников СОБР избили в Астане
Проводится расследование.
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
188Фото: iStock
В Казнете активно распространяется информация об избиении сотрудников СОБР, передаёт BaigeNews.kz. В полиции факт избиения подтвердили.
"Департаментом полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.