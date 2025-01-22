  • 22 Января, 11:47
  • BAIGENEWS

Сотрудников СОБР избили в Астане

Проводится расследование.

Сегодня, 10:18
АВТОР
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iStock Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: iStock

В Казнете активно распространяется информация об избиении сотрудников СОБР, передаёт BaigeNews.kz. В полиции факт избиения подтвердили. 

"Департаментом полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.

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