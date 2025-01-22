В Казнете активно распространяется информация об избиении сотрудников СОБР, передаёт BaigeNews.kz. В полиции факт избиения подтвердили.

"Департаментом полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.