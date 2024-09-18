Сотрудников "Майкаинзолото" взяли под стражу в Павлодаре
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По делу о гибели четырех горноспасателей, провалившихся в шахту вместе с автобусом в Павлодарской области, взяли под стражу сотрудников АО "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ полицией Павлодарской области задержаны и водворены в ИВС УП Павлодара шесть ответственных сотрудников АО "Майкаинзолото". Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе ДП.
Напомним, 4 января на территории Майкаинского подземного рудника в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС".
Комиссией, созданной приказом председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК, проведено расследование причин несчастного случая со смертельным исходом. Актом установлена 100-процентная вина работодателя.
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