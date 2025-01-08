Сотрудников КУИС арестовали в Астане
Подозреваемые взяты под стражу.
Сегодня, 10:11
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Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
414Фото: 82.мвд.рф
В Астане Антикоррупционная служба совместно с ДСБ МВД при координации прокуратуры столицы изобличила в неоднократном получении взяток руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"Заместитель генерального директора и его подчиненный - начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним", - говорится в сообщении ведомства.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что руководителя департамента экологии осудили в ВКО за крупную взятку.
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