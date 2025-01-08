В Астане Антикоррупционная служба совместно с ДСБ МВД при координации прокуратуры столицы изобличила в неоднократном получении взяток руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Заместитель генерального директора и его подчиненный - начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним", - говорится в сообщении ведомства.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что руководителя департамента экологии осудили в ВКО за крупную взятку.