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В КТЖ воровали дизтопливо: нарушителей обнаружили дроны

Сегодня, 14:49
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открытые источники Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: открытые источники

Хищение дизтоплива в Карагандинском локомотивном депо раскрыли с помощью дрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" провело внутреннюю проверку и выявило факты хищения дизельного топлива локомотивными бригадами в Карагандинском локомотивном депо,

По информации пресс-службы КТЖ, руководство депо с помощью дрона вело наблюдение за работниками и выявило факт хищения. Информацию передали в уполномоченный орган. Затем на станции Караганда-Сортировочная сотрудники КТЖ вместе с полицейскими задержали подозреваемых.

В компании также сообщили, что продолжат внутренние проверки в других регионах.

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