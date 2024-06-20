В КТЖ воровали дизтопливо: нарушителей обнаружили дроны
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
132Фото: открытые источники
Хищение дизтоплива в Карагандинском локомотивном депо раскрыли с помощью дрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.
АО "НК "Қазақстан темір жолы" провело внутреннюю проверку и выявило факты хищения дизельного топлива локомотивными бригадами в Карагандинском локомотивном депо,
По информации пресс-службы КТЖ, руководство депо с помощью дрона вело наблюдение за работниками и выявило факт хищения. Информацию передали в уполномоченный орган. Затем на станции Караганда-Сортировочная сотрудники КТЖ вместе с полицейскими задержали подозреваемых.
В компании также сообщили, что продолжат внутренние проверки в других регионах.
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