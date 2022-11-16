Сотрудников детсада Аксу наказали за молчание

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Руководству и сотрудникам детского сада Аксу в Павлодарской области вынесены выговоры за выявленные в учреждении факты избиения воспитанников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщалось, что 21 октября в полицию Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних о принятии мер к воспитателю детсада №12, которая наносит телесные повреждения детям. Видеозаписи подтвердили подозрения родителей и в отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК. Воспитателя уволили.

При проверке выянилось, что помощник воспитателя этой группы и логопед-дефектолог дошкольного учреждения, зная о происходящем, не ставили в известность администрацию садика.

"Дефектологу-логопеду и помощнице воспитателя вынесли выговоры за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, а руководителю детского сада ещё и за ослабление контроля за подчиненными", – сообщил руководитель отдела Кайрат Смагулов.