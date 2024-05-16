Сотрудников АО "НК Продкорпорация" осудили за получение взятки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приговором Межрайонного суда по уголовным делам г.Астана, осуждены директор финансового департамента АО "НК Продкорпорация" Жумадилов Н.Г. и главный специалист Абенов Г.Ж., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Как отметили в ведомстве, они подозревались в получении взятки от предпримателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.
"Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы", - говорится в сообщении.
В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Самое читаемое
- Миллионы кубометров паводковой воды из России направили в озера ЗКО
- Директора детсада осудили в Павлодарской области
- Место на кладбище с памятником приготовил себе казахстанский предприниматель
- 86-летний петропавловец выпрыгнул из окна своей квартиры
- Россиянка насмерть сбила мужа при попытке спасти его