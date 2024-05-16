Сотрудников АО "НК Продкорпорация" осудили за получение взятки

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам г.Астана, осуждены директор финансового департамента АО "НК Продкорпорация" Жумадилов Н.Г. и главный специалист Абенов Г.Ж., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Как отметили в ведомстве, они подозревались в получении взятки от предпримателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

"Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.



Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы", - говорится в сообщении.

В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.