Сотрудников акимата в Таразе подозревают в махинациях на 100 млн тенге
Сегодня, 22:36
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Сегодня, 22:36Сегодня, 22:36
62Фото: АФМ
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, передаёт BaigeNews.kz.
"Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки официальных документов, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов", - сообщили в АФМ.
Сумма ущерба от незаконных действий превышает 100 миллионов тенге.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия, экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.
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