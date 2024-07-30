Сотрудников акимата в Таразе подозревают в махинациях на 100 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки официальных документов, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов", - сообщили в АФМ.

Сумма ущерба от незаконных действий превышает 100 миллионов тенге.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.