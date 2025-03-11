В Северо-Казахстанской области были уволены несколько госслужащих за нарушение законодательства, запрещающего участие в азартных играх, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуроры региона провели анализ соблюдения антикоррупционных норм, в рамках которого выявили факты систематического участия государственных служащих в азартных играх.

Согласно изменениям в Закон Республики Казахстан "О противодействии коррупции", вступившим в силу в июле прошлого года, госслужащим категорически запрещено играть в азартные игры, и нарушение этого правила влечет увольнение по отрицательным мотивам.

В частности, главный специалист Отдела строительства и архитектуры акимата Акжарского района систематически ставил деньги в букмекерской конторе "1XBET", что является нарушением Закона. Нарушения также были выявлены в отношении главных специалистов аппарата акима Уялинского сельского округа и Отдела образования Акжарского района.

По итогам прокурорской проверки все указанные сотрудники были уволены.

Прокуроры напомнили всем государственным служащим о строгих антикоррупционных требованиях, призвав их соблюдать действующее законодательство и избегать участия в азартных играх.