Сотрудники акимата района Сарайшык в Астане стали героями соцсетей после того, как записали оригинальное поздравление женщинам с 8 марта, передаёт BaigeNews.kz.

На видео мужчины, стоящие возле иномарок с цветами в руках, поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим праздником весны. Некоторые держат в руках охапки красных роз, другие — одну длинную цветущую розу.

После краткого поздравления сотрудники акимата отправились по улицам столицы, вручая цветы девочкам, женщинам и бабушкам. Представительницы прекрасного пола с улыбками принимали цветы в морозное утро, наполняя город теплотой.

"Милые дамы, поздравляем вас с наступающим красивым праздником весны!" — говорится в описании к видео. Такое поздравление не осталось незамеченным в соцсетях. Пользователи оценили креативность сотрудников и отметили их внешность, сравнив их с моделями. "Сарайшык сотрудников с модельного агентства набирает?", "Молодцы такие, такое теплое видео с утра", "Какие молодцы! Новый район. Другим районам надо брать пример с Вас, супер", — пишут они в комментариях.

Таким образом, сотрудники акимата Сарайшык не только поздравили женщин, но и запомнились жителям города своим необычным подходом к празднику.