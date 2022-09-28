Сотрудников акимата Петропавловска уличили во вранье и частых отписках

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Больше всех недобросовестной работой грешили отделы ЖКХ, строительства и земельных отношений. Об этом на аппаратном совещании городского акимата говорил руководитель службы управления персоналом Азат Омаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Здесь, конечно, ни для кого не открыли Америку. Отписки от сотрудников акимата наверное получал почти каждый, кто туда обращался. А вот сейчас об этом наконец-то заговорили и сами чиновники.

Проверив исполнение обращений, поступивших на встречах акима города с населением, ответственные лица выяснили, что несмотря на то, что сотрудники рапортовали о закрытии вопросов, некоторые из них даже не пытались решить и не связывались с заявителем.

"Несмотря на постоянные напоминания о предоставлении качественной, обстоятельной и достоверной информации, отделами предоставляются отписки. Так, отделы ЖКХ и жилищной инспекции в своих ответах рапортуют об исполнении наказов и предоставлении разъяснений заявителям. Однако при проведении проверок на встречах с заявителями выясняется, что никто с ними из ответственных специалистов отделов не встречался и разъяснений не давал", - проинформировал Азат Омаров.

Так, по его данным не были отработаны обращения не только, поступившие на встрече градоначальника с председателями ОСИ и КСК в августе текущего года, но и после встреч с населением 28 июня и 30 марта. То есть с момента первых обращений фактически прошло уже полгода.

После открывшихся фактов отделы ЖКХ, строительства и земельный отдел всё-таки провели встречи с заявителями и дали им необходимые разъяснения. При этом отмечается, что некоторые наказы не были исполнены в связи с отсутствием финансирования и по ним будут поданы бюджетные заявки.

"На основании вышеизложенного предлагаю поручить руководителям госорганов взять на особый контроль вопросы соблюдения Этического кодекса, ежедневного контроля за трудовой дисциплиной подчиненных. А для надлежащего исполнения функциональных обязанностей произвести равное распределение нагрузки среди специалистов, при необходимости с внесением изменений в должностные инструкции работников", - сказал Азат Омаров.