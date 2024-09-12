Сотрудники туристической полиции помогли иностранцам разыскать ребёнка в Астане

Прибывшие на Всемирные игры кочевников иностранные гости поблагодарили сотрудников туристической полиции за помощь и внимательное отношение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские не только консультируют туристов и подсказывают необходимые маршруты, но и с готовностью отвечают на все возникающие вопросы.

Помощь стражей порядка понадобилась туристам из Америки, которые, увлёкшись просмотром Игр, потеряли из виду своего сына. Сотрудники туристической полиции оперативно отреагировали на обращение и помогли родителям быстро найти ребёнка.