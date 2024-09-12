Сотрудники туристической полиции помогли иностранцам разыскать ребёнка в Астане
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Прибывшие на Всемирные игры кочевников иностранные гости поблагодарили сотрудников туристической полиции за помощь и внимательное отношение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские не только консультируют туристов и подсказывают необходимые маршруты, но и с готовностью отвечают на все возникающие вопросы.
Помощь стражей порядка понадобилась туристам из Америки, которые, увлёкшись просмотром Игр, потеряли из виду своего сына. Сотрудники туристической полиции оперативно отреагировали на обращение и помогли родителям быстро найти ребёнка.
"Я из Америки. Мы приехали сюда, чтобы насладиться Играми кочевников. Так получилось, что я потеряла из виду своего сына и сильно переживала, как его найти. К счастью, я встретила полицейского, который хорошо говорит по-английски. Я смогла объяснить ему ситуацию, и он помог мне найти моего ребенка. Спасибо вам!" — выразила искреннюю благодарность гостья столицы.
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