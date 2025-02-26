Прокуратурой Карагандинской области совместно с департаментом КНБ пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, передаёт BaigeNews.kz.

"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и "помогайки". Факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования. Трое обвиняемых преданы суду", - сообщили в прокуратуре.