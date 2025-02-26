Сотрудники ЦОНов и медучреждений помогали незаконным мигрантам в Караганде
Дело передано в суд.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
115Фото: baigenews.kz
Прокуратурой Карагандинской области совместно с департаментом КНБ пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, передаёт BaigeNews.kz.
"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и "помогайки". Факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования. Трое обвиняемых преданы суду", - сообщили в прокуратуре.
Согласно статьи 201 УПК подробности в интересах следствия не подлежат разглашению.
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