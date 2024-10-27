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Сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу

Сегодня, 12:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
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Фото: МЧС РК

Годовалому ребёнку помогли на трассе быстро получить медпомощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Молодая мама с годовалым малышом по дороге из Алматы в столицу решила покормить ребёнка. Из-за неосторожных действий в замкнутом пространстве машины ребёнок получил вывих локтевого сустава. 

"Выяснив по телефону детали происшествия, опытные сотрудники Центра медицины катастроф МЧС предложили сократить время до медпомощи и поехать в сторону трассового медико-спасательного пункта "Балхаш", в то время как бригада экстренного реагирования выедет навстречу. Встретив пострадавшего малыша на трассе, спасатели произвели ему обезболивание, сделали перевязку, успокоили напуганную маму и отвезли их в многопрофильную больницу Балхаша", — сообщили в МЧС.

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