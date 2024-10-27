Сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Годовалому ребёнку помогли на трассе быстро получить медпомощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Молодая мама с годовалым малышом по дороге из Алматы в столицу решила покормить ребёнка. Из-за неосторожных действий в замкнутом пространстве машины ребёнок получил вывих локтевого сустава.
"Выяснив по телефону детали происшествия, опытные сотрудники Центра медицины катастроф МЧС предложили сократить время до медпомощи и поехать в сторону трассового медико-спасательного пункта "Балхаш", в то время как бригада экстренного реагирования выедет навстречу. Встретив пострадавшего малыша на трассе, спасатели произвели ему обезболивание, сделали перевязку, успокоили напуганную маму и отвезли их в многопрофильную больницу Балхаша", — сообщили в МЧС.
Самое читаемое
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атырауской области
- Вступили в силу новые правила благоустройства столицы
- Несколько дней ищут убитую жительницу Атырау: девушка вела дневник
- Почти тысячу рогов сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана
- 850 маленьких граждан родились в Казахстане в День Республики