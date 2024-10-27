Сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу

Годовалому ребёнку помогли на трассе быстро получить медпомощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Молодая мама с годовалым малышом по дороге из Алматы в столицу решила покормить ребёнка. Из-за неосторожных действий в замкнутом пространстве машины ребёнок получил вывих локтевого сустава.