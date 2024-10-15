Руководителя спецЦОНа задержали за махинации с регистрацией авто

Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявлен Агентством по финансовому мониторингу в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин", - говорится в сообщении.

Тем самым, в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге.

Подозреваемые - бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". "Наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.

Напомним, только в текущем году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях.

Кроме того, Агентством во всех СпецЦОН страны проведены широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.