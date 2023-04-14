Сотрудники соцучреждения обворовывали инвалидов и пенсионеров в области Улытау

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В Улытауской области руководитель и работники социального учреждения снимали деньги со счетов подопечных. Преступную схему выявили сотрудники территориального департамента АФМ во время проверки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ведомстве, сейчас проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 миллионов тенге.

В ходе проведённых санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам учреждения, а также другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность подозреваемых.

"В связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель данного учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания. Судом санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей", сроком до 2-х месяцев. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor пресекли факт хищения средств постояльцев дома престарелых города Абай, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.