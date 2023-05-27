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Сотрудники Шымкентского зоопарка рассказали о своей нелегкой работе
Шымкентский государственный зоопарк является самым большим по количеству животных зоопарком в Казахстане. Он занимает территорию в 35 гектаров. Зоологический парк открылся в далеком 1980 году, инициатором его создания был Асанбай Аскаров. Тогда в зверинце насчитывалось всего 75 видов животных и всего 350 особей. Спустя 43 года в зоопарке имеется 294 вида и почти 3 000 животных. Корреспондент BaigeNews.kz узнал насколько сложно управляться с таким большим хозяйством.
За годы своего существования зоопарк кардинально изменился. В 2013 году здесь началась масштабная реконструкция. Старые, маленькие вольеры начали сносить, на их месте появились просторные с большой территорией в которые заселили павлинов, хищных птиц, сурикатов, построили отдельное здание в японском стиле, где поселились обезьяны, появился гепардник, где живут пумы и леопард. Новые вольеры построили для медведей, волков, тигров и львов.
В самом конце зверинца появилась зона Африки, куда переселили страусов, зебр и построили отдельный вольер специально для бегемотов. Там эти толстокожие животные могут вдоволь накупаться в собственном бассейне и погреться на солнышке.
В зоне Африки в зоопарке хотели поставить эксперимент, поселить вместе несколько видов травоядных животных, которые хорошо уживаются в дикой природе, но это оказалось не так просто. У каждого животного, а тем более вида, свой своеобразный характер. И даже на большой территории ужиться могут не все.
Реконструкция коснулась и озера. Оно располагается перед входом в аквариум. Когда-то давно озеро почистили от ила, и оно перестало держать воду, влага уходила.
"Мы полностью заменили грунт в озере, сделали несколько слоев, чтобы вода держалась. Периодически мы озеро заполняем, главное, что вода держится. Раньше этого не было. Предыдущий директор пробовал пленкой застилать, но, к сожалению, вода уходила. А сейчас после реконструкции, все отлично. Возле озера мы построили остров для птиц, там настоящие заросли, есть домики для пернатых, почти естественные условия, и мы надеемся получить от птиц приплод. Сейчас у нас там живут лебеди, мы запустили тех птиц, которые не улетят, потому количество пока небольшое, но мы ведем переговоры с ташкентским зоопарком, ожидаем крякв (птицы из семейства утиных). Объем водоема и его площадь это позволяет. Также обновили мост, раньше там был очень крутой подъем, сейчас очень удобно по нему ходить. А прибрежную зону засадили виноградом, чтобы люди гуляли, была тень, так как у нас в городе очень жарко", - рассказала заместитель директора шымкентского зоопарка Зульфия Ганиева.
По ее словам, планируется продолжение реконструкции. В этом году реконструкция еще не началась, но в зоопарке уже подготовили и освободили территорию под зов Азии. Здесь будут размещаться четыре вольера для хищных животных: тигров и львов, слоновник а также вольер для бородавочников.
Из нововведений, говорит замдиректора, это введение санитарного дня. По средам теперь шымкентский зоопарк не работает. В этот день проводится генеральная уборка и дезинфекция вольеров и территории парка, которые особенно нужны в летний период.
Особенно в зоопарке гордятся, когда в зверинце появляются новые животные. Некоторых покупают, например последнее приобретение — дальневосточный леопард. Сейчас он находится на карантине.
"Мы привезли его с Комсомольска-на-Амуре, он является эндемиком, обитает в России, полгода переговоры шли, пока получили разрешение и наконец-то его привезли. Это мальчик, ему 9 месяцев, теперь мы в поисках девочки для него, чтобы создать пару. Но это нелегкий процесс", - говорит Зульфия Ганиева.
Но особенно гордятся сотрудники зоопарка, когда появляются новорожденные животные, особенно краснокнижные.
"Мы очень радуемся, когда животные приносят приплод, мы ждем этого. Почти все животные, которые обитают в нашем зоопарке, занесены в красную книгу. И когда они дают приплод, мы очень гордимся, что можем увеличить их численность в мире", - рассказывает ветеринар шымкентского зоопарка Елена Бударагина.
Так, в шымкентском зоологическом парке этой весной на свет появилась лошадь Пржевальского, декоративный баран, пони, ждут приплод и от зубра. А еще на свет появились маленькие волчата двух видов, черного и красного волка. Одну из малышек назвали Ракша, но от нее отказалась мама и ветеринарам пришлось выкармливать щенка самим.
"Третьего апреля у семейства красных волков родилось первое потомство, мама, по неизвестным причинам отказалась от детей, один из волчат был слабенький, и нам не удалось его спасти. Вторая волчица Ракша чувствует себя прекрасно, ей почти 2 месяца, она изначально ела заменитель собачьего молока, затем ее перевели на манную кашку, потом дали жидкий корм для щенков и сейчас она ест мясо. Девочка очень хулиганистая, активная, также как и все дети", - говорит ветеринар шымкентского зоопарка.
У каждого животного, говорят в зоопарке, своя индивидуальность. И даже самые холоднокровные могут проявить характер. Раиса Долгова заведует научным отделом зоопарка и секцией террариума. Говорит, питон, например, несмотря на свое внешнее спокойствие может быть агрессивным.
"Змеи у нас все интересные, каждая со своим характером индивидуальным. Но очень своеобразный характер у сетчатого питона. Этот товарищ очень агрессивный и при любом нашем желании зайти к нему в вольер, он начинает нас встречать у двери. А еще он все время хочет есть, хотя у него самый большой и обильный рацион, но он, видимо, находится в стадии активного роста. Его возраст мы не знаем, он поступил к нам во взрослым в 2019 году. Но сетчатые питоны живут более 20 лет, поэтому, надеюсь, что нашему еще расти и расти, аппетит у него отменный. И ради того, что он очень красивый, мы терпим его характер", - шутит Раиса Долгова.
А эта 100-килограммовая крокодилица по имени Мерсина, иногда может и зубами щелкнуть. Но настроение у зубастой, как и у любой женщины, переменчивое, и даже иногда игривое.
"Мерсина у нас с 2011 года у нее характер интересный. Она уже отлично знает, когда у нее уборка, как только с бассейна воду спускают она сама выходит, укладывается, где ни-будь в уголке. А если подходишь к ней, она может рыкнуть или дернуться, а иногда даже пытается поиграть. Мерсина у нас очень общительная, и стала очень большая. С 2018 года, летом она живет в уличном вольере, и это дало ей хороший рост, она возмужала, заматерела, стала очень широкая, и в длину выросла. Если раньше она весила около 70 килограммов, то сейчас ее вес думаю около 100 килограммов", - говорит заведующая научным отделом зоопарка, Раиса Долгова.
Расти и размножаться начали все, сразу после того как прошла реконструкция террариума. Так, первый приплод дали хамелеоны, в кладке было 20 яиц, около 5 месяцев они находились в инкубаторе, и из них вылупились 15 маленьких хамелеончиков, которые уже выросли и ползают по своему террариуму.
Реконструкция террариума началась в 2017 году, и уже в начале 2021 всех холоднокровных распределили по своим местам в новом здании. Сейчас секция насчитывает 35 видов и 79 животных. Особенно здесь гордятся черепахами. В коллекции террариума есть две шпороносные черепахи, которые являются третьими в мире по величине из сухопутных черепах. Длина их панциря может достигать 90 сантиметров, вес доходит до 100 килограммов. Также в одном из вольеров обитает грифовая черепаха, одна из самых крупных водяных черепах в мире.
"Удивительно, но черепахи реагируют на прикосновения. Несмотря на то, что у них такой толстый панцирь, они чувствуют, если их гладят. Мы, например по утрам их обязательно моем, гладим. Они все чувствуют", - говорит заведующая секцией террариума.
Для работников зоопарка, животные почти как дети. Они проводят с ними большую часть своего времени, проверяют состояние здоровья, наблюдают за поведением, радуются, когда те хорошо едят и проявляют активность. В шымкентском зоологическом парке 5 ветеринаров, у каждого своя секция.
"В зоопарке работа ветеринара непростая, животных очень много, животные разные, каждое со своим характером, со своими фокусами. К каждому нужно найти подход. У нас сейчас есть приспособление, маленькая винтовка, с помощью которой, если животное, например хищное заболело, или олень, чтобы не отлавливать его и не вгонять его в стресс, можем шприцом с лекарством выстрелить в него. Это облегчает нам задачу. Или, например, у нас есть мини-пиги, которой мы периодически обрезаем зубы, они мешают им кушать", - говорит ветеринар Елена Бударагина.
По словам Елены, нередко в зоопарк приносят раненых животных. Люди не знают куда обратиться и несут их сюда. Немало птиц, змей и черепах получили помощь ветеринаров. Ветврачи говорят, если животное здоровое и может выжить в дикой природе, его отпускают на волю.
Елена рассказывает, животные, болеют как люди. Так, у них может начаться пневмония или бронхит, появиться проблемы с почками или сердцем. Все это нужно вовремя заметить, чтобы оказать животному необходимую помощь.
"Даже рыбки могут заболеть. И вообще у животных много различных заболеваний, поэтому мы очень строго следим за ними, за их рационом. Есть, например, очень пугливые животные, олени или лани, если их напугать, они могут умереть от остановки сердца. Есть заболевания, связанные с условиями содержания, если животному не хватает солнца или наоборот переизбыток витамина Д. Нужно все учесть, дать животному сбалансированное питание витамины, чтобы они себя чувствовали хорошо. В вольерах ежедневно проводится уборка, кормежка два раза в день, утром в 11:00 и днем 16:00. Пользуясь случаем хочу попросить посетителей, не кормить животных. Бывает, им дают кукурузные палочки, чипсы. Например, нашего жирафа приучили к сладкой вате, а ему нельзя углеводы. А оленей кормят чипсами. У них сбалансированное питание, не давайте им ничего", - обращается Елена Бударагина.
А еще ветеринары просят не бить по стеклам и не бросать в животных посторонние предметы, пытаясь их разбудить.
Зоопарк Шымкенте это не только вольеры с животными, но и сотни цветочных клумб, высокие деревья, которые укрывают посетителей от жаркого южного солнца, система полива, которая обеспечивает приятный микроклимат и даже громкоговорители, откуда звучат голоса разных животных.
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