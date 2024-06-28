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Сотрудники Qazcontent получили в подарок квартиры от президента Казахстана

Сегодня, 16:23
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baq.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: baq.kz

В День работников СМИ трое сотрудников АО "Qazcontent" получили от имени президента сертификаты на квартиры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По поручению Главы государства ключи от квартир журналистам вручил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Квартиры получили главный редактор ИА "BaigeNews.kz" Гульмира Билялова, главный специалист по правовой работе Управления правового и кадрового обеспечения Аялым Жакупова, старший выпускающий редактор ИА "BAQ.KZ" Айнур Тумакбаева.

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