Сотрудники Qazcontent получили в подарок квартиры от президента Казахстана

В День работников СМИ трое сотрудников АО "Qazcontent" получили от имени президента сертификаты на квартиры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По поручению Главы государства ключи от квартир журналистам вручил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Квартиры получили главный редактор ИА "BaigeNews.kz" Гульмира Билялова, главный специалист по правовой работе Управления правового и кадрового обеспечения Аялым Жакупова, старший выпускающий редактор ИА "BAQ.KZ" Айнур Тумакбаева.