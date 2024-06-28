Сотрудники Qazcontent получили в подарок квартиры от президента Казахстана
Сегодня, 16:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
66Фото: baq.kz
В День работников СМИ трое сотрудников АО "Qazcontent" получили от имени президента сертификаты на квартиры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По поручению Главы государства ключи от квартир журналистам вручил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Квартиры получили главный редактор ИА "BaigeNews.kz" Гульмира Билялова, главный специалист по правовой работе Управления правового и кадрового обеспечения Аялым Жакупова, старший выпускающий редактор ИА "BAQ.KZ" Айнур Тумакбаева.
Самое читаемое
- Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
- Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает
- Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова
- Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа
- Певицу Алсу не развели с мужем