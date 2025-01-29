Драку между посетителями заведения Villa Beer House в Атырау прокомментировали в транспортной прокуратуре и полиции региона, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл около полуночи 28 января. По данным сетевого издания Atyrau Online, словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

"Заместитель руководителя ДГД получил удар в голову. Пострадавший доставлен в областную больницу, где врачи оценивают его состояние как тяжелоё — мужчина впал в кому", - говорится в публикации.

Департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по факту получения сотрудником ДГД телесных повреждений.

"В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка", - заявили в ведомстве. "Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Доступа у КГД МФ РК к ходу расследования нет", - сообщила официальный представитель КГД Гульжан Калменова.

В департаменте полиции пояснили, что по факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса РК.