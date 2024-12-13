Торговцев нелегальной пиротехникой оштрафовали в Павлодаре. В регионе проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция провела 282 рейда, в ходе которых пресечены факты незаконной реализации изделий.

"К примеру, без разрешительных документов проходила реализация пиротехнических веществ в одном из торговых домов и в магазине Павлодара. За реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 25 МРП, а пиротехнические изделия изъяты. Предпринимателей и продавцов предупредили о запрете реализации продукции несовершеннолетним и напомнили об ответственности за незаконную реализацию взрывоопасных изделий", - говорится в сообщении правоохранителей.

Стражи правопорядка проводят мониторинг социальных сетей, где некоторые граждане реализуют пиротехническую продукцию онлайн.

"Так, горожанин посредством информационной системы занимался продажей пиротехнической продукции. В целях личной безопасности и окружающих, полиция призывает граждан строго соблюдать правила использования пиротехнических изделий, при покупке фейерверков необходимо требовать от продавца сертификат соответствия на продукцию. Полицейские в очередной раз призывают родителей усилить внимание за детьми и провести беседы о запрете самостоятельных покупок пиротехники и ее использования без контроля взрослых.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил использования пиротехники, указанных в инструкции. Соблюдение этих простых правил обеспечит вашу безопасность и сохранит праздничную атмосферу", - отметили в павлодарской полиции.