Сотрудники петропавловского акимата получали квартиры вместо детей-сирот

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Сотрудники петропавловской антикоррупционной службы выявили факты незаконного предоставления квартир сотрудникам акимата в обход детей-сирот, стоящих в очереди на жильё, передаёт BaigeNews.kz. Без указания причин из списка нуждающихся в жилье исключили 1360 граждан в данной категории.

Об этом сообщили на общественном совете сотрудники региональной антикоррупционной службы. Они представили анализ коррупционных рисков в сфере ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирских перевозок Петропавловска и рассказали, что установлено 10 коррупционных рисков, для устранения которых требуется принятие неотложных мер.

"Первое – это организация инвентаризации жилищного фонда с автоматизацией бизнес-процессов. На балансе отдела состоит 2889 объектов недвижимого имущества, из которых только для 747 квартир имеется соответствующая документация по распределению. Эти квартиры переданы для аренды нуждающимся. Наряду с этим, на оставшиеся 1445 объектов в отделе отсутствуют договоры аренды или другие подтверждающие их использование документы", - сообщили в ведомстве.

Чтобы установить проживающих в этих квартирах был организован выборочный мониторинг совместно с представителями общественности.

"Как и следовало ожидать, в 54 квартирах из 70, охваченных мониторингом, находились посторонние лица без подтверждающих документов об аренде. Совместно с Управлением местной полицейской службы проведён выборочный мониторинг 20 квартир, выданных для аренды из государственного жилищного фонда. Выявлено 14 фактов проживания посторонних лиц в арендуемых квартирах, что свидетельствует о передаче в субаренду", - отметили в Антикоре.

Там также отметили, что распределение жилищной комиссией жилья между нуждающимися не отвечает требованиям закона Так, вдвое снижена доля выданного жилья для детей-сирот. Вместо 20 процентов распределённых квартир для этой категории выделено только 10,9 процента.

"С признаками злоупотребления без учёта очередности предоставлены квартиры для служащих этого же отдела. В целях недопущения продолжения практики бесконтрольного пользования государственным жилищным фондом в кратчайшие сроки требуется принять меры к распределению всех 1445 объектов между нуждающимся, а также меры к лицам, нарушившим условия проживания", - подытожили в антикоррупционном ведомстве.