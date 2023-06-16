Сотрудники морга торговали человеческими останками в Гарварде

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Управляющий моргом Гарвардской медицинской школы и еще трое обвиняются в покупке и продаже украденных человеческих органов, украденными из этого заведения и морга в Арканзасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Сообщается, что подозреваемый Седрик Лодж взял "головы, мозги, кожу и кости" у трупов, пожертвованных медицинской школе Гарвардского университета, и продал их через Интернет. Согласно обвинительному заключению, он и его жена Дениз продавали части тела покупателям в Пенсильвании и Массачусетсе. Схема успешно работала три года - с 2018 по 2021.

Отметим, студенты Гарварда используют пожертвованные тела для изучения и проведения медицинских процедур. Когда школа заканчивает использовать труп, его часто кремируют, а останки возвращают их семьям или хоронят на медицинском кладбище университета.

Мистера Лоджа и его жену обвиняют в сборе, продаже и отправке частей тела этих пожертвованных трупов.

"Иногда Седрик Лодж разрешал другим войти в морг Гарвардской медицинской школы и осмотреть трупы, чтобы выбрать, что купить", - говорится в заявлении прокуратуры США.

Одна из покупательниц - мисс Маклин, владелица магазина Kat's Creepy Creations. Аккаунты в социальных сетях для бизнес-шоу, в котором она специализировалась на превращении кукол в готические, пропитанные кровью новинки ужасов. В октябре 2020 года она приобрела рассеченные лица за 600 долларов, которые намеревалась превратить в кожу. Неясно, использовались ли в ее изделиях части трупов. В обвинительном заключении утверждается, что она хранила и продавала человеческие останки в магазине.

"Некоторые преступления не поддаются пониманию. Кража и торговля человеческими останками наносит удар по самой сути того, что делает нас людьми", - заявил в своем заявлении прокурор США Джерард М. Карам.

Всем четырем подсудимым были предъявлены обвинения в сговоре и перевозке украденных товаров между штатами. Если их признают виновными, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.