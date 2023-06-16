Сотрудники Минсельхоза и департамента госдоходов осуждены за получение взяток в Шымкенте

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В Шымкенте суд вынес приговор фигурантам коррупционного дела в сфере ветеринарного контроля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акнтикора.

"12 июня Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкент оглашён приговор в отношении должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, его территориальных подразделений, ветеринарной службы и департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представителей крестьянского хозяйства "Кут Береке". Указанные лица признаны виновными в получении и даче взяток на системной основе за предоставление ветеринарных разрешений и сертификатов, беспрепятственный пропуск скота через государственную границу, служебном подлоге, фальсификации и использовании поддельных документов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Антикоррупционной службе, глава крестьянского хозяйства и сотрудник ветеринарной службы похитили бюджетные средства в размере 104 миллионов тенге при выделении государством субсидий на развитие скотоводства.

"Приговором суда виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы от одного года пяти месяцев до семи лет шести месяцев, а также штрафы в размере от двух до 26 миллионов тенге", - добавили в ведомстве.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.