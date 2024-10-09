Сотрудники Минфина вымогали миллионы у предпринимателей в Алматы и Астане
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В Алматы и Астане пресекли преступную схему должностных лиц министерства финансов по незаконному получению денег от предпринимателей за положительное разрешение налоговых проверок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
"В ходе спецоперации в Алматы и Астане изобличены в совершении тяжкого коррупционного преступления руководители Управлений министерства финансов. Они подозреваются в том, что имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 миллионов тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение. Под предлогом решения данного вопроса завладели его денежными средствами в сумме 68 миллионов тенге, в чём должностные лица министерства финансов и посредник изобличены с поличным", - сообщили в Антикоре.
С санкции суда подозреваемые взяты под "домашний арест" с применением электронных средств слежения.
Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства.
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