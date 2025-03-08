Табун лошадей увяз в снегу в Алгинском районе Актюбинской области. Владельцы скота обратились за помощью к сотрудникам МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели на технике высокой проходимости проложили колею, по которой выгнали 20 голов лошадей из заснеженного участка и помогли отогнать скот до населённого пункта.