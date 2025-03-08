  • 8 Марта, 03:07
  • BAIGENEWS

Сотрудники МЧС спасли табун лошадей в Актюбинской области

Операцию сняли на видео.

Сегодня, 02:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 02:18
Сегодня, 02:18
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Фото: pxhere.com

Табун лошадей увяз в снегу в Алгинском районе Актюбинской области. Владельцы скота обратились за помощью к сотрудникам МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели на технике высокой проходимости проложили колею, по которой выгнали 20 голов лошадей из заснеженного участка и помогли отогнать скот до населённого пункта.

 

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