Сотрудники МЧС спасли табун лошадей в Актюбинской области
Операцию сняли на видео.
Сегодня, 02:18
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Сегодня, 02:18Сегодня, 02:18
107Фото: pxhere.com
Табун лошадей увяз в снегу в Алгинском районе Актюбинской области. Владельцы скота обратились за помощью к сотрудникам МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели на технике высокой проходимости проложили колею, по которой выгнали 20 голов лошадей из заснеженного участка и помогли отогнать скот до населённого пункта.