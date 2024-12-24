В Петропавловске местный житель после долгих попыток не смог попасть в квартиру к своей пожилой матери. Она не отвечала на звонки и не подходила к двери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Заподозрив неладное мужчина обратился к спасателям по номеру 112.

"Опытные сотрудники службы спасения не стали производить демонтаж двери и проникли в квартиру с помощью лестницы через окно. Внутри они обнаружили хозяйку 1940 года рождения в беспомощном состоянии", - говорится в информации ведомства.

Женщину передали сотрудникам неотложки для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

Ранее в Астане трёхлетняя девочка оказалась одна запертой в квартире.